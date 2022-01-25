Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 04:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir iş yeri üst katında bulunan evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde bir iş yerinin üstünde bulunan evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yangını bitişikteki binalara sıçramadan söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
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