Adana'da alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde bir iş yerinin üstünde bulunan evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangını bitişikteki binalara sıçramadan söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.