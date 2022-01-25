Vali Şimşek, Çiftlik ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan 3 sağlık personelini tedavi gördükleri Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giden Şimşek, polis, sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD birimlerinden, Acil Afet Koordinasyon Merkezi'nde de bölgede görev yapan personelden kentteki kar yağışıyla ilgili bilgi aldı.

Şimşek, AA muhabirine, kar yağışının dün geceden beri yoğunlaştığını ancak şu ana kadar kendilerine yansıyan önemli bir durumun olmadığını söyledi.

Kar yağışının kent ve ülke için çok sevindirici olduğunu belirten Şimşek, ilerleyen günlerde devam edecek kar yağışının çiftçilerin beklentilerini bir nebze olsun karşılayacağını dile getirdi.

Şimşek, kar yağışının yansıttığı olumsuzlukların da bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle trafikte büyük aksamalar olabiliyor. Ancak her türlü tedbirimizi aldık, bütün ekiplerimiz sahada ve vatandaşlarımıza devletimizin sıcak elini uzatıyor. Yolda kalan vatandaşlarımıza kumanya dağıtıyoruz, her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyem, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmasınlar. Çıktıklarında da özellikle kar lastiğini taksınlar, zincir bulundursunlar ve diğer tedbirleri alsınlar. Bu süreci büyük bir olumsuzluk olmadan atlatabileceğiz. Şehirler arası yollarımız da trafiğe açık. İl ve ilçe merkezlerimizdeki ana arterler trafiğe açık. Köy yollarımızda zaman zaman sıkıntılar oluşuyor. Tipi nedeniyle açtığımız yollar yeniden kapanabiliyor. İl Özel İdaresi olarak 40 personel ve 30 iş makinesiyle arkadaşlarımız çalışmalarını canla başla sürdürüyor. Şu anda 51 köy yolumuz kapalı."

Soğuk havalarda hiçbir vatandaşın aç ve açıkta kalmaması için gerekli bütün tedbirleri aldıklarını aktaran Şimşek, ayrıca belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin sokak hayvanları için belirli noktalarda yemleme çalışması yaptığını sözlerine ekledi.