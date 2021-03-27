Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’da hafif ticari araçta yangın çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emek Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Araçta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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