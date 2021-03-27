Emek Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Araçta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.