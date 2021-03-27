Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, bazı işletmelerde yüksek ücret alındığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Kentteki lokanta, ciğerci, kafe ve kıraathaneler başta olmak üzere yeme içme yerlerinde fiyat tarifesi denetimi yapıldı.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaptıkları denetimlerde esnafa kayıtlı oldukları oda başkanlığından fiyat tarifelerini alarak iş yerlerinde müşterilerin görebileceği yerlere asmaları ve masalarda bulundurmaları için süre verdi.

Verilen süre sonunda iş yerinde görülebilecek yere fiyat tarifesi asmayan ve masalarda bulundurmayan işletmeciler hakkında yasal işlem yapılacak.