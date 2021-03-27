Kaza, Bursa-Balıkesir kara yolu üzeri kırsal Harmanlı Mahallesi çıkışında meydana geldi.

Harmanlı Mahallesi tarafında bulunan otomobil sürücüsü Murat A. bir anda Bursa Balıkesir yoluna çıktı. Bu esnada anayolda seyir halinde bulunan Metin Ş. idaresindeki servis aracı ile çarpıştı. İki araçta hasar meydana geldi.

Kaza sonrası Bursa Balıkesir kara yolunda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat A. ve servis şoförü Metin Ş.’nin yanı sıra serviste bulunan işçiler tedbir amaçlı ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.