Olay, Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Karaağaçlı Mahallesinde meydana geldi.

112 İhbar hattından gelen ihbarda bir vatandaşın bahçesinde yaralı atmaca olduğu haberi üzerine olay yerine gidildi.

Ekipler vatandaşın bahçesinden aldkları Atmaca'yı koruma altına alınıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.