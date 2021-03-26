Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaralı bulunan Atmaca koruma altına alındı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa'da bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yaralı bulunan atmacayı koruma altına aldı.
Olay, Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Karaağaçlı Mahallesinde meydana geldi.
112 İhbar hattından gelen ihbarda bir vatandaşın bahçesinde yaralı atmaca olduğu haberi üzerine olay yerine gidildi.
Ekipler vatandaşın bahçesinden aldkları Atmaca'yı koruma altına alınıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Etiketler: Doğal Yaşam
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