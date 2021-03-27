Haber Giriş: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 7 düzensiz göçmen, Bulgar Polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.
Jandarma ekiplerince merkeze bağlı Kızılcıkdere köyünde düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada 7 Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.
Avrupa hayaliyle Kırklareli'nden Bulgaristan'a kaçan 7 Filistin, Tunus ve Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin iddiasına göre; Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiği iddia edildi.
Düzensiz göçmenlere idari yaptırım uygulanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Jandarma Genel Komutanlığı
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