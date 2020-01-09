Valilikte, bazı liselerin dahil olacağı iş birliği protokolü Vali Rahmi Doğan'ın da katıldığı törende imzalandı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Doğan, bu iş birliği kapsamında öğrencilere hem burs verileceğini hem de okullardaki mesleki laboratuvarın özel sektör gözüyle elden geçirileceğini belirtti.

Buradan mezun olan öğrencilerin ihtiyaç doğrultusunda, istihdama yönelik bir çalışma içerisine gireceğini de aktaran Doğan, "Sanayide en büyük ihtiyaç ara elaman ihtiyacıdır. Bunu karşılama anlamında güzel bir çalışma olmuş, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA