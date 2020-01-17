Karasu Deresi'nde iki gün önce kayıkla balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan 60 yaşındaki Riyad Gümüş'ü arama çalışmalarına Arpahan Mahallesi mevkisinde devam ediliyor.

Sahil güvenlik, AFAD ve Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği polis dalgıç ekiplerince yapılan aramalara vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: AA