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Kahramanmaraş'ta öğrenciler, karnelerini polisten aldılar17 Ocak 2020 Cuma 14:29 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 14:31
Kahramanmaraş'ta karne günü dolayısıyla okulları ziyaret eden polis ekipleri, öğrencilere karneleriyle birlikte çeşitli hediyeler verdi.
[Fotoğraf: AA]
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Reşit Gümüşer İlkokulunu ziyaret etti. Burada öğrencilere karnelerini takdim eden polis ekipleri, beraberinde çeşitli hediyeler vererek öğrencileri mutlu etti.
Öğrencilerden tatil dönemlerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini isteyen polisler, genel güvenlik konularında hakkında da talebelere bilgi verdi.
Kaynak: AA