Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Eyyübiye kırsalında Selmanlar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Selmanlar İlkokulunun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin babası Ali, annesi Aysel, eşi Ayten ile kardeşleri Mehmet, Kadir, İbrahim, Halil, Hülya ve Sara Alpaklı, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan ve Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile siyasi parti temsilcileri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Vali Erin, yaptığı konuşmada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Uğruna binlerce şehit verdiğimiz ve dünyanın en büyük şehitliği haline gelmiş olan Anadolu topraklarının bir çakıl taşını, bir karışını dahi kimselere kaptırmadan onurlu ve güçlü bir şekilde inşallah evlatlarımıza ve gelecek nesillere teslim edeceğiz. Bir kez daha şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

İl Müftüsü Ramazan Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Alpaklı'nın naaşı, salavatlar ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla Salmanlar Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit olmuştu.

Kaynak: AA