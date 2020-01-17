Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için İçişleri Bakanlığınca yardım kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

"Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ile Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılay temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Yıldızhan, İdlib'de ağır bombardıman sonrası binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, bölgede insanlık dramı yaşandığını belirterek, duyarlılık örneği sergileyen Türkiye'nin İdlib'de yaşayanlara sahip çıktığını söyledi.

Yıldızhan, toplantı sırasında, çocuğunun sünnet düğünü için biriktirdiği 8 bin lirayı İdlib için başlatılan yardım kampanyasına bağışlayan hayırsever Yusuf Topal'ı da telefonla arayarak, teşekkür etti.

Topal'ın sosyal medyadan Sivas Valisi Salih Ayhan'a ulaşarak "İdlib'e yardım etmek istediğini" belirttiğini aktaran Yeliz Yıldızhan, hayırseverin 8 bin liranın yanı sıra çocuklarının kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarını da bağışladığını aktardı.

Kaynak: AA