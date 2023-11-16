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Güncel
AA 16.11.2023 14:41

Hatay'da depremzedeler için kurulan destek merkezi açıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenlerin afet sonrası yaşadıkları travmaları azaltması için kurulan destek merkezinin açılışı yapıldı.

Hatay'da depremzedeler için kurulan destek merkezi açıldı

İskenderun Teknik Üniversitesi sınırlarında yer alan Koç Konteyner Kenti'ne, Akkök Holding ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle kurulan destek merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, açılışta, bölgede kalıcı çalışmaların gerektiğini ve bu nedenle destek merkezi projelerini başlattıklarını söyledi.

Projeyle, özellikle depremden zarar gören gençler, çocuklar ve kadınları desteklemeyi amaçladıklarını ifade eden Kırımlı, "Bu merkezi özel sektör kurumlarından aldığımız fonlarla hayata geçirdik. Bu merkezleri tasarlarken içinde çeşitli atölye odaları, büyük bir etkinlik salonu, mutfağı, tuvaletleri, gibi alanlarında olduğu bir şekilde tasarladık." dedi.

Kırımlı, öncelikle eğitime destek vereceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Öğrenciler okullara gidiyorlar, orada eğitim alıyorlar ama konteyner kentlerde, küçük mekanlarda yaşadıkları için liseye, üniversiteye hazırlanırken kendilerinin özel alanları yok. Burada özel alanları bulabilecekler. Depremden sosyal alanlar da zarar gördü. Kafeler, restoranlar, kulüpler, destek merkezlerimizin bu ihtiyaca cevap vermesini bekliyoruz."

Bugüne kadar 10 destek merkezi açtıklarını aktaran Kırımlı, "Burada sinema, tiyatro, konser gibi birtakım etkinlikler yapmak istiyoruz. Mümkün olduğunca burada konteyner kentte yaşayan insanların bu konudaki ihtiyaçlarını gidermek istiyoruz. Zaman zaman psikolojik desteğe ihtiyaç oluyor. Bu konuda da ihtiyacı olanları desteklemeyi hedefliyoruz. Yılda en az 5-10 bin çocuğa ve gence ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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