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Güncel
İHA 16.11.2023 14:11

Merkezefendi’de hibe edilen hayvan varlığı üç katına çıktı

Merkezefendi Belediyesi kadın üreticilere ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ doğrultusunda üçüncü kez küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulundu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Üreticilerimizi var gücümüzle destekleme kararlığımızı sürdüreceğiz” dedi.

Merkezefendi’de hibe edilen hayvan varlığı üç katına çıktı

Merkezefendi Belediyesi, üretime ve üreticiye katkı sağlamaya devam ediyor.

‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ doğrultusunda gerçekleştirilen ‘5 Koyun 1 Koç ve 6 Aylık Yem Desteği’ projesinin üçüncüsü gerçekleştirildi. Eskihisar Mahallesi’ndeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda düzenlenen kura çekimi programında Altındere, Yeşilyayla, Kumkısık, Üzerlik, Çeltikçi, Salihağa, Aşağışamlı Mahalleleri ve geçtiğimiz günlerde selden etkilenen Eskihisar Mahallesindeki 30 kadın üreticiye, toplam 180 koyun ve koç ile 6 aylık yem hibe edildi.

“Dertlere derman olmak için çalışıyoruz”

‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ ile amaçlarına adım adım ulaştıklarını belirten Başkan Doğan, “Maliyetlerin arttığı, alım gücünün azaldığı ve ekonomik krizin yaşandığı ülkemizde, göreve geldiğimiz tarihten bu yana üreticilerimizin yanında olduk. Onların üretmesi, toprakla ve hayvanla ilgilenmesi bilinci ile çalıştık, destek olduk. Pandemi ile birlikte bu farkındalığımız daha da arttı. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ gerçekleştirdik. Artan maliyetlerden dolayı çiftçilerimizin ve üreticilerimizin ne kadar zorlandığını biliyoruz. Bu dertlere derman olmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Yüzleri güldüren hizmetler yapıyoruz”

Üreticinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Doğan, “İlçemizdeki her dört çocuktan üçüne Merkezefendi Halk Süt’ü ulaştırıyoruz. Bugün itibariyle aylık ortalama 40 ton süt alımı yaparak yerel süt üreticilerimize 500 bin TL değerinde destek sağlıyoruz. 1 milyon 300 bin litre sütü çocuklarımıza ulaştırdık. Çiftçilerimize fide desteğinde bulunuyoruz. Herkes ekip biçsin, boş arazi kalmasın diye bu desteğimizi gerçekleştirdik. 4 yılda toplamda 2 milyon 60 bin kilogram fideyi çiftçimize hibe ettik. Ekonomik şartların zorlaştığı dönemde 100 ton gübre desteği sağladık. Ekonomik kriz üreticilerimizin adeta belini büktü. Süt üreticilerimize, girdi maliyetlerinin arttığı bu günlerde 100 ton yem desteği sağladık. Bizler üretim istiyoruz. İlçemizde, ilimizde ve ülkemizde üretim olsun. Üreticilerimizi var gücümüzle destekleme kararlığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kadınlara tam destek veriyoruz”

Merkezefendi’de kadınlara pozitif ayrımcılığın olduğunu belirten Başkan Doğan, “Kadınların üretmesi gerekiyor. Onlar ne kadar sosyal hayatın içinde olursa ülkemizin daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Kadının özgürleşmesi, toplumun içinde yer alması, sosyal hayatta bulunması için; tarımdan hayvancılığa ve iş hayatına onlara tam destek veriyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz küçükbaş hayvan dağıtımı programımızın. 2021 ve 2022 yıllarında hibe ettiğimiz hayvan varlığımızı bugün itibariyle üç katına çıkardık. Merkezefendi Belediyesi olarak iki yıl içinde küçükbaş hayvan alımı yapmadan diğer üretici kadınlarımıza da küçükbaş hayvan desteğinde bulunabileceğiz. Bu yılki desteğimiz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirilerek ismi çıkan kadın üreticilere, hayvanları ve yemleri teslim edildi.

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