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Güncel
AA 16.11.2023 13:58

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 56 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda L.Y. ve C.M'nin evinde arama yaptı.

Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu, uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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