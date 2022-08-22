Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da bir evden 1067 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir ikamette 1067 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında Esentepe Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.
Adresteki aramada 1067 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ev sahibi M.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık Sigara
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