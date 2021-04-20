Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 5 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Payas ilçesinde 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ile Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Güvenlik güçleri, taşınabilir tanklarda 5 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Dörtyol Adliyesine sevk edildi.
Etiketler: Benzin Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Sahil Güvenlik
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