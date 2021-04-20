Göl üzerinde dolaşıp pembe ve beyaz görüntüleriyle görsel şölen sunan flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Kuşların geldiğini duyan çok sayıda kişi, flamingoları fotoğraflayıp sosyal medyada yayımladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bölgenin birçok kuş türü ve canlıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yarımadanın hem korunaklı hem de doğal bir alan olduğunu belirten Kaşdemir, "Doğallığını artıracak çalışmalar yapılarak buradaki canlı hayatı artırılabilir, diye düşünüyorum. Tarihi Alan, tam bir doğal ortam ve canlılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Biz de bu özgün ve doğal yapıyı korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.