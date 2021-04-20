Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da türbede saygısızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol kararı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da türbede saygısızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı anlara ait görüntülerini sosyal medyada paylaşan H.Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Ş'nin Mardin'in Midyat ilçesinde bir arkadaşının evinde kaldığını belirledi.
Midyat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Sosyal Medya Emniyet Genel Müdürlüğü
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