Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı yakınlarında araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki bir kişi yaralandı.
Araçta sıkışan kişi polis ve sağlık ekiplerinin çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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