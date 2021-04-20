Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta şiddetli rüzgar, binanın çatısına zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı parçalandı.
Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, Fatih Mahallesi Merakum Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çatısında hasara neden oldu.
Saç malzemeden yapılı çatının bir kısmı kuvvetli rüzgarın etkisiyle caddeye uçarken bir kısmı da yerinden sökülerek asılı kaldı.
Polis ekipleri, bina çevresinde önlem aldı, itfaiye görevlileri tehlike oluşturan çatı parçalarını toplamak için çalışma başlattı.
Son Haberler
- 16:27
- 16:14
- 16:07
- 16:19
- 16:12
Sıradaki Haber
Av yasağına rağmen Çanakkale'de balık tezgahları doldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz