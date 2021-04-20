İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Operasyon için harekete geçen ekipler Adana ve Mersin kent merkezi ile Tarsus’ta şüphelilerin adreslerine bugün sabah eşzamanlı baskın yaptı. Ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 49 av tüfeği fişeği, çok sayıda mermi, fişek ve 6 şarjör, 3 kurusıkı tabanca ve 72 kurusıkı tabanca fişeği ve 1 düzenlenmiş senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.