Balatçık Mahallesi'ndeki aynı apartmanda oturan Ahmet Y. (62) ile kardeşi Agah Y. (54) arasında bina önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Agah Y, evde bulunan pompalı tüfeği alarak abisine ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Ahmet Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Agah Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sık sık kavga ettikleri öğrenilen 2 kardeşin dün gece de gürültü şikayeti nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.