Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, polis ve zabıta ekipleri, şehir dışından kente gelen dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda dilencilik yaptığını belirlediği 38 kişiyi yakaladı.

Dilenciler, işlemlerinin ardından kent dışına götürüldü.