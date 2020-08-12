Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da bir iş yerindeki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ merkez Gazi Caddesi Elliler Çarşısındaki iş yerine gelen şüpheli, vitrinde bulunan cep telefonunu alarak kaçtı.
İş yeri sahibi Onur Sekman, güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarında iş yerine gelen şüphelinin vitrindeki cep telefonunu alarak kaçtığı görülüyor.
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