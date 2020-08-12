Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahar aylarında gölün yüzeyine çıkan otların çirkin bir görüntü oluşturduğunu belirterek, "Gölün yüzeyinde meydana gelen otlanmanın azaltılması ve doğal yoldan çözülmesi için Kaymakamımız Cengiz Nayman'ın katkılarıyla Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden temin edilen 500 sazan balığını göle bıraktık." dedi.

İlbey, Kaymakam Nayman ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.