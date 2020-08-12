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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada 5 gram eroin, 210 uyuşturucu hap, 12 gram esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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