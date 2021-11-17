Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV ]
Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AAC 131 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, 31 BEA 446 ve 31 AHU 07 plakalı otomobillere çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Hatay
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