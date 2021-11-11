Saat 19.00 sıralarında İstanbul istikametine giden Emrecan Atmaca yönetimindeki otomobil, hatalı sollama sonucu refüjü aşarak karşıdan gelen iki otomobile çarptı.





Kazada, sürücüler Doğan Gül, Bülent Emekçi, Emrecan Atmaca ile otomobillerde bulunan Hüseyin Dansık ve Ferhat Baştımar yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.



Durumu ağır olan Ferhat Baştımar, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.