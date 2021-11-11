İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, 2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde eğitim seminerleri devam ediyor.

Ekipler, öğrencilere, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafikte uyulması gereken genel hususlar, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerine inme-binme, okul servis güvenliği, yolun karşısına geçme, emniyet kemeri önemi ile genel trafik kuralları ile ilgili eğitim verdi. Öğrencilere trafik dedektifleri broşürleri de dağıtıldı.

Taksi duraklarında şoförlere de eğitim veren ekipler, sürücüleri, "Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken 12 Kural" başlığı adı altında ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla bilgilendirdi.

Jandarma, milli eğitim ve emniyet mensuplarınca okul servis şoförlerine ise indirme bindirme kuralları, güvenli sürüş, emniyet kemeri kullanımı, hız kuralları, okul servisinde bulunması gereken özellikler ve salgın dönemince uyulacak kurallar konusunda seminer verildi.