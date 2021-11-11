Pretorya'nın Olievenhoutbosch bölgesindeki Seshong Ortaokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, büyükelçilik görevlileri, Türk kurumlarının temsilcileri, okulun öğretmen ve öğrencileri de katıldı.

Kandaş, Güney Afrikalı öğrencilere Türk halk şairi Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve barışı düstur edinen felsefesini tanıttı.

Türkiye'nin "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla 2023 yılına kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediğini aktaran Kandaş, Güney Afrikalı öğrencilere hitaben "Sizler, ülkenizin geleceği gençler olarak ağaçlarınızı, ormanlarınızı ve toprağınızı korumayı lütfen ihmal etmeyin. Yaşamınız süresince en az bir fidan dikmeyi unutmayın ve lütfen gelecekte Türkiye'yi ziyaret edip ormanlarımızı görün" dedi.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.