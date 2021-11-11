İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Ödemiş ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Y.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 53 senet, 2 çek, 2 boş senet koçanı ve 41 bin 100 lira ele geçirildi.