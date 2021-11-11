Hayriye, 9 yıl önce kick boks sporcusu ağabeyinin antrenmanlarını izledikten sonra ter atmak amacıyla bu spora başladı.

Daha sonra performans sporcusu olmaya karar veren 23 yaşındaki Hayriye, 2015 yılında ilk kez katıldığı Kick Boks Türkiye Kupası'nda üçüncü oldu.

İlk şampiyonluğunu 2016 yılındaki Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası'nda kazanan Hayriye, bu tarihten sonra 3 Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası, 2 Kick Boks Türkiye Şampiyonası, 3 Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, 3 Avrupa Kupası ve 1 Dünya Kick Boks Kupası'nda birincilik elde etti.

2019 Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Hayriye, 8-11 Nisan 2021'de Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Kick Boks Avrupa Kupası'nda da şampiyonluk kazandı.

Son olarak 15-24 Ekim'de İtalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda finalde karşılaştığı rakibine 2-1 yenilerek gümüş madalya alan ve kariyerinde 17. kez kürsüye çıkan Hayriye, 9-18 Ağustos 2022'de Konya'da gerçekleştirilecek İslami Dayanışma Oyunları için çalışmalarını sürdürüyor

Kıl payı kaçan dünya şampiyonluğu

Hayriye Türksoy Hançer, AA muhabirine, son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

İkincilik kürsüsünden de olsa Türkiye'yi temsil etmenin tarif edilemez mutluluk olduğunu aktaran Hayriye, "Ringde Türk'ün gücünü göstererek dövüştüğümü düşünüyorum. Final maçını kıl payı kaybettik." diye konuştu.

Hayriye, her şampiyonaya birinci olmak için hazırlandıklarını ikinci ya da üçüncü olmayı aklının ucundan bile geçirmediğini dile getirdi.

Milli formanın ağırlığını herkesin kaldıramayacağını vurgulayan genç sporcu, "Son maçta o kadar heyecanlıydım ki kalbim yerinden çıkmasın diye elimle baskı yapıyordum. Çünkü maç sonunda o bayrağı kaldırmanın hayaliyle ringe çıktım. Bizim için en büyük gurur bu. Daha önce bayrağımızı defalarca göndere çektirmiş biri olarak o gün de aynı mutluluğu yaşamak istedim. Açıkçası bu sorumluluk beni psikolojik olarak biraz zorladı." ifadelerini kullandı.

Hayriye'nin yeni hedefi, İslami Dayanışma Oyunları

Hayriye, İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlandığını, orada şampiyon olabilmek için var gücüyle çalıştığını belirtti.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'da düzenlenecek olmasının kendileri için avantaj olduğunu anlatan Hayriye, şunları kaydetti:

"Bu turnuvaya yoğun şekilde hazırlanarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Burada da bayrağımızı göndere çektireceğime inanıyorum. Sadece istemekle kalmıyorum. İstediğim şeyler için çalışıp emek veriyorum. Bazen o kadar yoğun çalışıyoruz ki antrenman yapmak istemediğim zamanlar oluyor ama hocam Esat Kaya bayrağımızı dalgalandıracağımızı hatırlatınca bütün zorlukları unutuyorum."

Hayriye Türksoy Hançer'in antrenörü Esat Kaya ise yoğun şekilde hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, "Hem yüksek irtifa hem ağırlık hem de teknik taktik antrenmanlarımız devam ediyor. Hayriye'nin orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden hiç şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.