Saat 16.30 sıralarında Manavgat köprüsüne gelen R.B., çevredekilerin bakışları arasında kendisini ırmağa bıraktı.



Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ve itfaiye görevlileri, ırmak kenarında bulunan bir tekneye binerek, R.B.’yi ağ file yardımı ile sudan çıkardı.



Tekneye alınarak kıyıya çıkarılan R.B., polis ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.





Hastanede tedavisi yapılan R.B.’nin sağlık durumu iyi.Yaklaşık 2 yıldır tanıdığı ve hoşlandığı kadın tarafından reddedildikten sonra bunalıma girdiği belirtilen R.B.’nin, önce evinde alkol aldığı, daha sonra da köprüye gelerek ırmağa atladığı ortaya çıktı.