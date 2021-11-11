Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, sonbaharla yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı Ormanya'ya gelen ziyaretçiler, hazan mevsimiyle dökülen ve sararan yapraklar içinde geyik, karaca, ceylan, yılkı atları ve ala geyik gibi yabani yaşamı görme fırsatı buluyor.

Etrafta koşuşturan sincaplar ile kuş sesleri eşliğinde gezintiye çıkan doğaseverler, yürüyüş ve piknik yapıyor, bisiklete biniyor.

"Hafta içi yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, Ormanya'da sonbahar manzarasının kendilerine eşlik ettiğini belirterek, "Doğal yaşam parkımızda sonbahar manzaralarını görmek, ziyaretçilerimizin en büyük eğlencelerinden biri." dedi.

Sonbahar geçişini kaçırmak istemeyenlerin acele etmesi gerektiğini dile getiren Alioğlu, renk cümbüşünün yakın zamanda etkisini yitireceğini söyledi.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkının korunan alanlardan birisi olduğunu, burada meşe ağırlıklı olmak üzere kayın, gürgen, ıhlamur gibi ağaçların bulunduğunu aktaran Alioğlu, şunları kaydetti:

"Buraya gelen vatandaşlarımız hem sonbaharın manzaralarını görme şansı buluyor hem yürüyüş yapıyor, bisiklete binebiliyor hem de piknik yapabiliyorlar. Doğaseverler, fotoğrafçılar burada kuş gözlem alanımızda izlenimlerde bulunabiliyor. Sonbaharda yaban hayatını gözlemleme şansları oluyor. Gelen ziyaretçilerimiz göllerimizde vakit geçirebiliyor. Hafta içi yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlıyoruz, hafta sonları da bu sayı kat kat artmakta. Çocuklar ve yetişkinlere özel etkinliklerimiz var. Orman kütüphanemizde sonbaharın güzellikleri içinde kitap okuyabilirler."