Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te bağ evinden hırsızlıkla ilgili 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bir bağ evindeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Körkün Mahallesi'nde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan araştırmanın ardında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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