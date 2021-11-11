Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 19:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da iş yerine baskın: 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Kasım'da Salköprü Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri kurşunlaması olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 3 şüpheliyi 2 tabanca, 52 fişek ve 24 uyuşturucu hapla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise savcılıkça serbest bırakıldı.
Etiketler: Malatya
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