Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan GBT sorgusunda, cezaevi firarisi 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan operasyonda `kasten yaralama, yağma ve hakaret` suçlarından 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan R.T, hakkında 51'i hırsızlık olmak üzere 60 suç kaydı bulunan ve `hırsızlık` suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası olan B.P, `silahlı yağma` suçundan 6 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan T.A. ve `nafaka hükümlerine uymamak` suçundan 3 ay hapis cezası bulunan H.A. yakalandı.

Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.