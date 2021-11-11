Kemer Belediyesinde yapılan imza törenine, İller Bankası Antalya Bölge Müdürü Fuat Koçal, Kemer Belediye Başkanı Ömer Aktürk ve firma yetkilisi Ercan Eralp katıldı.

İçme suyu hattı inşaatının yapım süresinin 400 gün olduğu belirtildi.

Planlanan çalışmada, 900 ton ve 300'er tonluk iki depo yapımı, içme suyu şebeke ve isale hattının yenilenmesi yer alıyor.