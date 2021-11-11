Federasyondan yapılan açıklamaya göre, maçların "yüzde yüz seyirci" kapasitesiyle oynanma kararı 12 Kasım'dan itibaren uygulanacak.

Salgının gidişatı doğrultusunda kapasite kullanımı değişebilecek. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınması konusunda İl Spor Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.

Aşı ya da PCR testi zorunluluğu

Müsabakalarda protokol tribününde her takımın en fazla 20 kişi ile izlemesine izin verilecek.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı takvimini tamamlamış ya da en fazla 48 saat öncesine kadar PCR sonucu negatif olan kişiler müsabakalara seyirci olarak alınacak.