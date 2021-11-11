İnsan ve hayvan sağlığı için risk taşıyan kistik ekinokkozis ile mücadele kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce program yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, dünyada ve Türkiye'de çiftlik hayvanlarında çok yaygın olan hastalığın, yarattığı ciddi ekonomik kayıpların yanı sıra halk sağlığı için de tehdit oluşturduğunu söyledi.

Hastalık bir parazitten kaynaklanıyor

Hastalığın "echinococcus granulosus" adı verilen bir parazitten kaynaklandığını anlatan Atalar, parazitin esas kaynağının köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlar olduğunu, köpeklerin genellikle taşıyıcı olduğunu vurguladı.

Ertan Atalar, hastalığın insana ve özellikle otla beslenen koyun, keçi, sığır ve manda gibi hayvanlara bulaştığını söyledi.

Atalar, hastalığın hayvanlarda yerleştiği organda oluşan kistin büyüklüğüne göre verim kayıplarına hatta ölümlere neden olduğuna dikkat çekti.

Diyarbakır'da tespit ettikleri 5 bin köpeğe iki gün art arda uygulanmak üzere yılda dört defa ilaç verileceğini anlatan Atalar, "Bunun en etkili yolu ağız yoluyla köpeklere vereceğimiz ilaçlarla bu parazitin vücutta eradike edilmesini sağlayacağız ve bu döngüyü kırmış olacağız. Milli ekonomiye ciddi katkısı olacak. Bu hastalığın vermiş olduğu zararları bitireceğiz. İnşallah hastalığın yayılmasını engellemiş olacağız" dedi.

Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı

İlaçların tespit edilen köpeklere verilmesi için hayvan sahiplerine dağıtılacağını söyleyen Atalar, hastalıkla, ilaçla mücadele etmenin yanı sıra vatandaşların kişisel temizlik kurallarına da dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Ertan Atalar, ayrıca sebze ve meyvelerin bol suyla yıkandıktan sonra tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.