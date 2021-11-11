İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüpheli, sinyalizasyon ve haberleşme hattından çaldığı malzemelerle suçüstü yakalandı.

Evinde ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda sinyalizasyon ve haberleşme kablosu ele geçirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.