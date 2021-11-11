Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 13:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde öğrenci servisi ile tır çarpışmasıyla meydana gelen kazada öğrenci servisi şoförü ile bir öğrenci yaralandı.
Devrekani ilçe merkezinde öğrencileri taşıyan minibüs ile Hüsamettin S. idaresindeki tır, kavşakta çarpıştı.
Kazada, öğrenci servisinin şoförü ile bir öğrenci yaralandı.
Yaralanan öğrenci ve servis şoförü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kastamonu
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