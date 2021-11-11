Devrekani ilçe merkezinde öğrencileri taşıyan minibüs ile Hüsamettin S. idaresindeki tır, kavşakta çarpıştı.

Kazada, öğrenci servisinin şoförü ile bir öğrenci yaralandı.

Yaralanan öğrenci ve servis şoförü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.