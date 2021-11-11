Sapanca'nın Şehit Cevdet Koç Caddesi'ndeki marketten hırsızlık yapan 4 kişi, çalışanların fark etmesi üzerine çaldıkları 5 bin lira değerindeki ürün ile araçlarına binip kaçtı.

İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu aracı takibe aldı. Durdurulan araçtaki 17 yaşındaki B.C., 27 yaşındaki N.K., 24 yaşındaki Ş.K.,ve B.M. gözaltına alındı.

Araçtaki marketten çalınan ürünlere de el koyuldu. Kocaeli ve Sakarya’daki marketlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme kararıyla tutuklandı.