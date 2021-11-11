Fındık tarımıyla öne çıkan Ordu'da son yıllarda seracılık da yaygınlaştı.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, özellikle iklim koşullarının seracılık için oldukça uygun olduğunu anlatarak, desteklemelerle bu alanda üretim yapan çiftçi sayısının önemli oranda arttığını söyledi.

Yılmaz, bugün itibarıyla Ordu'da yaklaşık 320 dekar alanda örtü altı yetiştiriciliği yapıldığından bahsederek, seracılığın bölge üreticisine çok ciddi gelir kazandırdığını, Ordu'da devlet desteğiyle seracılığın ekonomiye katkısının 40 milyon liraya ulaştığını vurguladı.

Arazisi müsait olan çiftçilere mutlaka destek verildiğini anlatan Yılmaz, bu noktada yatırım yapmak isteyen çiftçilerin kendilerine başvurmalarını istedi.