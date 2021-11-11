Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de motosiklet hırsızlığı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı serbest bırakıldı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, ilçede farklı tarihlerde 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kimliklerinin teslim edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, zanlılar A.E, S.G, E.D.Ö, D.K. ve M.Y. gözaltına alındı.
Adreslerde, çalıntı 4 motosikletin 3'nün parçalandığı tespit edildi.
Zanlılardan 2'si emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla, 3 zanlı da nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
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