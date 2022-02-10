Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hangi yollar ulaşıma kapalı? 10 Şubat 2022 kapalı olan yollar…
Yurdun büyük kesiminde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Yoğun kar sebebiyle 731 yol ulaşıma kapandı. Kapalı yolları açmak için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Sivas
Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı 731 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.
Bu arada, kentte gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.
Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle, ağır tonajlı araçların ulaşımına kapanan 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Yağış
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