Ömer Ö, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesine giderek hesabından 30 bin lira çekti. Daha sonra bankadan ayrılan Ömer Ö, cipiyle Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine gitti.

Cipini apartmanın otoparkına park eden Ömer Ö, parasını da aracın torpidosuna bırakarak dairesine çıktı. Bir süre sonra döndüğü aracının camının kırıldığını ve içindeki 30 bin liranın çalındığını fark eden Ömer Ö, durumu polise bildirdi.

Olayda kullanılan aracın sahibi Mehmet Ali B., adresine yapılan baskınla yakalandı.

Mehmet Ali B'nin ifadesiyle, olaya karıştığı öne sürülen Sezai K., Barış P. ve Ferdi B. de gözaltına alındı, çalınan paranın 11 bin lirası da bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.