Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da kaçak üretilen 174 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir bitkisel atık yağ geri dönüşüm tesisinin izinsiz faaliyet yürüttüğünü belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, atık yağlardan elde edilen 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Akaryakıt Kaçakçılık
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