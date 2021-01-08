Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamsinin yerini barbun aldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkçı tezgahlarında azalan hamsinin yerini barbun aldı. Bol avlanmasıyla barbunun kilogram fiyatı 25 liraya kadar geriledi.
Tarım ve Orman Bakanlığının Karadeniz'de avlanan hamsilerde yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranı arttı. Hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirildi.
Tezgahlarda en çok barbun tercih edilmeye başladı.
Kilogramı 25 lira
Bol avlanmasıyla barbunun kilogram fiyatı 25 liraya kadar geriledi. Az miktarda bulunan hamsinin kilogramı ise 40, kolyoz 25, çipura 60, levrek 70 liradan satılıyor.
Etiketler: Balıkçılık Tarım ve Orman Bakanlığı
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